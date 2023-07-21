台北市一名輕微失智症的8旬獨居老翁，去年將市價逾億元的9戶房產捐給行天宮，卻被老翁女兒指控廟方允諾會照顧老翁餘生，卻在房產過戶後不聞不問，還索取4萬元代墊費用，怒控「根本欺負失智老人」，對此，網紅陳沂點出關鍵：「女兒事後出來主張他失智是沒用的」。

陳沂指出老翁的行為在法律上叫「附負擔的贈與」，意謂著：「我送你東西，你承諾幫我做事」，倘若行天宮沒有履行承諾，老翁有權利撤銷贈與，不過此權利僅限於老翁本人，加上老翁完成贈與行為時，當下是有「完全行為能力」，家人也未對他聲請輔助宣告，因此女兒事後出面聲稱父親失智，也是徒勞無功，並不會因此扭轉情況。

對此，網友紛紛提出自身觀點：「不想給子女的，一定是不孝吧，沒有照顧，就只想要房子財產」、「女兒是不是當的不太好，所以老爸都不給她」、「沒有白紙黑字，有行為能力，沒有監護宣告，就不用考慮了」、「如果真的失智的話那贈與還成立嗎」，對於有人提問：「但贈與的協議上，如果是無條件贈與，沒有白紙黑字寫下附負擔。還會有救嗎」，陳沂回覆：「沒救，那就是單純贈與」。

事件爆發後，行天宮發聲明強調：「不會因捐贈，來成立換取照顧的條件關係」，老翁在捐贈過程中，表現出嚴謹思慮，並確認許多小細節，加上認同行天宮推動公益，才無償捐出九筆房地，而在受理民眾不動產捐贈前，會先評估捐贈者的情況，至於這9筆房產不會作為私人使用。