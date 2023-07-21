連姓男子將車停放在基隆市一處停車場內整整一年，卻由林姓男子與陳姓男子2人以「換車」之方式，以A車進入停車場取得票卡繳費後，利用「認幣不認車」的特性，繳了百元停車費後，再駕駛連男車輛離去，逃避應付繳納3萬7500元停車費用。基隆地院經審理，審酌林男與陳男已賠償10業者10萬元，最終依詐欺得利罪各判處拘役50日、30日，皆可易科罰金，而林男則獲緩刑2年。可上訴。

根據判決書，林男於2022年4月16日被連姓男子要求前往案發停車場，幫忙將A車駛出停車場；而他卻連同陳男利用停車場「認幣不認車」之機制，以B車票卡繳100元停車費後將A車駛離，且持車及C車之停車票卡繳費後駕駛另一台車離去。

陳男將A車駛離停車場後，再讓林男上車一起離開，二人以此方式逃避A車1年停車應付繳費共計3萬7500元。事隔1月之後，他們再以相同手段，將C車駛入停車場再駛B車離去，再一次避開B車本應繳納1000元的停車費用。直至業者一次調閱停車管理系統，察覺有異而報警處理，經警調閱監視器，事情方才得以揭露。

林男與陳男辯稱，二人此舉出於車行老闆「阿輪」委託幫忙移A車，但卻找不到票卡，因此用B車票卡將A車開出去，並將後續相同行為解釋為因為「搞錯票卡而誤用」。

檢方主張，該停車場票卡雖屬同一規格，外觀上難認分辨，然而從B車、C車進入停車場時段、繳費時間等證據上，林男與陳分別駕駛B車、C車進入，再持B車、C車之票卡繳費，最終再駕駛另一輛車離去。鑒於林男、陳男犯案時皆有監視器影像及停車管理電腦系統畫面為證，檢方因此認定二人所辯是屬臨訟卸責之詞，難以採信。

基隆地院經審理，採信檢方主張，亦認定林男、陳男二人有意以上述手段逃避停車場所應付繳費。法官審酌，鑒於他們已賠償業者10萬元並已達成和解，最終依詐欺得利罪判處林男拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年；另依同罪判處陳男拘役30日，得易科罰金3萬元，全案可上訴。