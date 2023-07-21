歌壇天后李玟（CoCo）本月初輕生送醫不治，享年48歲，今(21日)稍早港媒曝光李玟的正式訃聞，只見李玟的兩個姊姊和姊夫掛名，不見老公Bruce和兩個繼女的名字。傳李玟的兩個繼女在她過世後就火速關了IG，疑因怕被酸民砲轟，許聖梅日前在節目上不解表示，若李玟和老公、繼女真如Bruce所說的關係好，那在李玟過世後，兩個繼女發個哀悼文不是也是應該的嗎？

李玟二姊李思林（Nancy）本月5日公開李玟的死訊，不久Bruce也透過媒體發表訃聞，不僅稱呼李玟是摯愛的妻子，過世時「全部家人陪伴在側」，又表示她是「親愛的家庭成員」，最後署名Bruce和兩個女兒Rachel、Sarah，和李玟的兩個姊姊Carol、Nancy，但引來Nancy打臉說：「這是她老公發的，並不是我準備的。」傳聞李玟出事時，Bruce並不在香港，但最後有趕回見李玟最後一面，兩個繼女是否有同行則不得而知。

許聖梅不解李玟的兩個繼女至今默不吭聲。（圖／中時資料照片）

而李玟過世後，不少網友湧到Rachel、Sarah的社群網站，卻發現Rachel和Sarah緊急關了IG帳號，見此，許聖梅在《命運好好玩》表示，李玟結婚後努力討好Bruce一家，還替老公辦了奢華慶生派對，對於兩個繼女也視如己出，「如果她對Bruce的兩個小孩這麼好，那為什麼這幾天她們的IG就消失了？」主持人何篤霖也問：「對，所以這有什麼暗示嗎？」

許聖梅談李玟的兩個繼女（25:31起）。（影音／取自命運好好玩 官方頻道 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

許聖梅進一步說，大家猜測李玟的繼女是怕被肉搜才關帳號，「可是我問各位一件事情，如果她（李玟）也算是妳的後母，或是妳跟她情同姐妹，她現在已經離世了，妳如果公開表達一個哀悼，不也是應該的嗎？」認為跟被肉搜相比，如果對Rachel和Sarah來說，人生中一個非常重要的長輩過世，連表達一個哀悼的動作都沒有，是否幾近冷血，令人好奇。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980