女童母親拿著醫院給的藥袋對外說明，要求院方與開錯藥劑量的醫師親自來道歉。(于家麒攝)

衛福部金門醫院驚傳急診醫師開藥給錯劑量事件，造成女童嗜睡兩天。(于家麒攝)

金門醫院昨日下午由董文雅(左)與陳根雄(右)兩位副院長親自出面公開道歉並說明整起事件經過。(于家麒攝)

衛福部金門醫院驚傳醫師開藥給錯劑量事件！一名家住金寧鄉湖南的4歲女童因高燒不退，18日凌晨緊急被家長帶往金門醫院急診室就醫，值班醫師依其症狀開立「克流感」藥劑讓其帶回服用，但卻在電腦作業時誤植為成人劑量，回家後陳姓家長依藥袋指示按時餵藥，兩天後藥局檢核藥劑存量後才發現給錯劑量，緊急請家長回醫院更換藥品，卻已造成女童嗜睡兩天，院方雖派社工與兒科醫師向家長說明勿過度擔心，但遲未道歉，家長氣憤下將其po於臉書才讓整起事件曝光。

陳姓家長表示，4歲的女兒因持續發燒，18日凌晨1點多緊急帶往金門醫院掛急診就醫，值班醫師依其各項症狀診斷為流感，當下就開立「克流感」藥劑請他們帶回按時服用，但因為「克流感」是管制藥品，家屬需另簽屬紙本同意書才能領藥，回家後不疑有他就開始照藥袋指示早、晚按時餵藥；直到19日下午接到醫院來電告知「拿錯藥」了，因為那是成人的劑量，請家屬回醫院換藥，19日晚上趕回醫院才又換了一瓶化痰的藥水給女兒繼續服用。

陳姓家長說，院方有請一位社工師與小兒科醫師向她說明，社工表示誤開劑量的急診室醫生知道女兒的體重、也知道劑量該給多少，但不知為何輸入到電腦內的劑量會跟紙本同意書上正確的劑量不一樣，才造成「拿錯藥」的狀況。女兒吃了成人劑量的藥後就一直呈現嗜睡的狀況，已經持續了2天，讓她非常擔心會不會造成什麼後遺症，但院方卻只派另一位小兒科醫師而非當事醫師向她說明不會有什麼副作用、要她別太擔心。家長最後氣憤的說，還好女兒目前看起來沒有大礙，她要求的只是院方與開錯藥劑量的急診室醫師親自來道歉。

對此，金門醫院昨(20)日下午由董文雅與陳根雄兩位副院長親自出面公開道歉並說明整起事件經過。董文雅表示，事發當時急診室值班醫師開立「克流感」的紙本同意書上劑量是對的，依女童體重的劑量是每次服用5分之3顆、每日、早晚各1次，但在輸入電腦時卻不慎打成了每次服用1顆的成人劑量。據了解，該名女童已服用了2顆，經小兒科醫師評估以這劑量應該對女童的健康不會造成太大的影響，若家屬仍擔心，可回醫院抽血持續追蹤檢驗肝、腎功能的狀況。

陳根雄今(21)日表示，關於這起女童開錯藥劑量的疏失，院方昨晚已由董文雅副院長帶著當事醫師、藥劑師與社工親自登門向家屬表達誠摯的歉意，後續也將協助追蹤女童的身體健康狀況，對於整個開藥流程也會詳細的做檢討，加強對病安的管理，訂出更嚴謹的SOP以防範未然。