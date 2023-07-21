●美國勞工部周四公布，上周（截至7月15日）初次請領失業給付人數周減9000人，為22.8萬人，少於市場預期的24萬人。上周初領失業金人數4周均值為23.75萬人，周減9250人。截至7月8日止當周續領失業金人數周增3.3萬人，為175.4萬人，超出市場預期的172.2萬人。

●最新發布的美國就業數據意外強勁，根據芝商所FedWatch利率期貨工具，市場預期聯準會7月升息25基點的機率高達99.8%。但數據也顯示操盤手預期到今年底可能再升息34個基點，高於就業數據發布前的32個基點。

●美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）周四對中國製自動駕駛車在美國銷售所引起的國安疑慮提出警告，他表示，華府對中國自動駕駛車技術的顧慮與對短影片分享平台TikTok及中資電信商一樣，必須確定「由誰掌控這些企業」。一群兩黨國會議員已經致函布塔朱吉和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）對中國的交通運輸科技表達關切，並呼籲當局加強監管，以防這些中國製車輛將搜集到的資訊轉交給中共政府。信中特別提到加州監管機關去年批准了7家中國企業在當地測試自動駕駛技術。

●美國就業數據意外強勁，使聯準會可能需要將利率調升得更高的預期升溫，周四美元指數尾盤漲0.58%，盤中一度漲0.69%，報100.97。通常與利率預期同步的美國2年期公債殖利率急升7.9個基點，報4.834%。美國10年期債息大漲10.6個基點，報3.848%，盤中一度漲13.6個基點，報3.876%。澳洲新增就業超乎預期，使該國央行恢復升息的可能性升高，澳元一度大漲1.11%，報0.6847美元。

●受美元和美國債息反彈影響，周四紐約期金收跌0.5%，報每盎司1970.9美元。

●美國經濟數據樂觀，以及中國原油進口強勁，周四到期的紐約8月期油收漲28美分或0.37%，報每桶75.63美元。較活躍的9月期油收漲36美分，報每桶75.65美元。倫敦布蘭特9月期油收漲18美分或0.23%，報每桶79.64美元。