周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.96點或0.42%，為463.93點。延續到連三漲。周四指數並一度衝高到464.17點。

樂觀的企業財報，以及英國通膨的明顯降溫，增添了全球物價放緩的寄望。

歐洲的礦業股和醫療股皆上漲在1.6%，銀行股也上漲0.6%。

Capital.com資深市場分析師Daniela Hathorn說，這些板塊在今年上半都表現得較差，「所以看到一點點上漲並不稀奇。交易員正在重新評估今年上半出現虧損的股票，它們在當前水準下看起來似乎更有吸引力」。

英國富時指數上漲0.76%，至7646點，也創下近一年新高。其中英美資源集團(Anglo American)上漲3.3%，此前該家礦商公布上半年銅產量猛增42%。

今年累計已上漲23%的科技股，周四大跌2.5%。

台積電下修財測，預計2023年銷售將下降，降幅擴大到10%，主要是全球經濟困境，削弱了晶片需求。週四稍晚，晶片設備商集體下跌，荷蘭的艾司摩爾(ASML)收盤下跌4.9%、ASM國際下滑5.7%、愛思強(Aixtron)跌2.9%。

根據Refinitiv資料，預計Stoxx 600成分股第二季獲利將為年減9.2%。

富豪汽車(Volvo)在公布上季獲利大減54%之後，股價下跌4.2%。

伊萊克斯(Electrolux)跌4.2%；稍早該歐洲最大家電公司公布，上季業績轉為虧損。

而由於第二季核心獲利未達預期，衛生用品商愛適瑞(Essity)股價也大跌8.2%。

瑞典股市也下跌0.5%，收在近兩個月新低水準。