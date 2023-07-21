武打巨星甄子丹和小17歲老婆汪詩詩育有一對兒女，家庭生活幸福美滿，而今年是夫妻倆結婚20周年，甄子丹帶著家人到義大利科莫湖補辦婚禮，還甜蜜地要汪詩詩「繼續管管我」。

甄子丹20日深夜在微博公開一系列婚宴照，他感性地表示，時光匆匆飛逝，和老婆汪詩詩不知不覺走過20年，「感謝有愛、善良溫柔的你陪我一路走過來，一直是我最堅強的後盾。我忙著工作時，有你幫我統籌好公司的一切，我閒下來時，你帶著我到處跟朋友聚會散散心。」

甄子丹說，今年是結婚20周年，為了討汪詩詩歡心，他看中老婆喜歡的科莫湖，在當地補辦盛大的婚宴，並邀請親朋好友到場見證他們的幸福。據悉，受邀的除了有雙方親友，還有一票明星，像是呂良偉夫婦、王晶夫婦、蘇永康夫妻、蔡一智夫婦以及王寶強等，現場星光熠熠。

甄子丹的婚宴場地景色幽美、賓客眾多。（圖／微博@甄子丹）

婚宴的布置十分浪漫，有著五顏六色的滿滿花海，還出動遊艇、名貴豪車，一家四口在宛如城堡的華麗莊園前拍下全家福，甄子丹和兒子身穿黑色筆挺西裝，女兒穿著花色蓬蓬禮服，汪詩詩則挑了香檳色水鑽長禮服，一雙美腿若隱若現，貴氣又不失典雅。另一張照片，甄子丹站在花海中央，全部都穿白色系華服，女兒小露美腿，汪詩詩的裙擺則又大又長，展現新娘子的氣勢。

甄子丹夫妻在遊艇上拍美照。（圖／微博@甄子丹）

甄子丹在華麗莊園前拍全家福。（圖／微博@甄子丹）

甄子丹和兒子感情好。（圖／微博@甄子丹）