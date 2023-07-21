儘管謠傳湖人打算再簽1名長人鞏固內線戰力，不過《ESPN》記者麥克曼納明21日搶先爆料，湖人正在計畫讓才剛加盟的23歲中鋒海斯進入先發名單，跟「一眉哥」安東尼戴維斯分別擔任先發中鋒與大前鋒，等同復刻2020年湖人奪冠時的雙塔陣容。

身高211公分的2019年第8順位球員海斯，擁有相當勁爆體能與對抗強度，也讓湖人總教練漢姆可以嘗試讓他擔任先發中鋒位置，安東尼戴維斯主打先發大前鋒，畢竟在湖人奪冠的2019-20年球季，安東尼戴維斯40％時間擔任大前鋒、60％時間出任中鋒。

「自從安東尼戴維斯加盟湖人以來，他始終強調自己不喜歡打中鋒，希望身邊有另一長人幫助保護籃框，所以2020年找來麥基、霍華德等長人幫忙奪冠，湖人希望復刻2020年陣容，藉以讓安東尼戴維斯感到開心，」麥克曼納明表示，「所以下季看到海斯擔任先發中鋒，我不會感覺訝異。」

目前湖人最新鎖定的內線補強人選也在今天曝光，那就是沒獲獨行俠續留的伍德，可是伍德的訓練態度欠佳，加上他在防守端貢獻太過低迷，也讓他到現在落到還沒有球隊想要的窘境，所以湖人當前最多只會開給伍德老將低薪合約，他願不願意接受就看他自己了。