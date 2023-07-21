解放軍頻繁繞台演訓

美國參議院打算撥款，讓台灣採購更多美國軍備，但相關法案將讓參院與共和黨主導的眾院攤牌。眾議員希望，能為國家提供更多資金，並削減外援助總預算。

另一方面，據《防務新聞》（Defense News）21日報導，拜登政府雖然準備從美國現有的庫存中，迅速提供台灣武器，但這仍需要國會再撥款，而相關的總統整體撥款細節也還沒送交國會。

參院撥款委員會（Senate Appropriations Committee）周四提出2024年外援支出法案27-2，其中包括對台1.13 億美元（約34億台幣）的對外軍援，而共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）和費雪（Deb Fischer）都投了反對票。

美國國務院負責掌管「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）撥款計畫，而會首次向台灣提供，目的在於阻止中方攻擊台灣。

由於擔心擠壓到其他優先外援案，撥款委員去年不願提供台灣軍事融資。但就算撥款委員提供台灣援助資金，眾議院仍尋求大幅降低國務院和外援的最高限額。

眾院外援法案將最高限額刪為525億美元（近1.6億台幣），比拜登的預算要求少了24%。反之，參議院的對外援助法案金額為618 億美元（近2億台幣），比2023 會計年度略增。

由於兩院在今年稍後將進行正廣泛的政府資金角力，有關台灣軍援水準和最高限額的差異將讓參眾兩院攤牌。