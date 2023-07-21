台積電法說會昨（20日）落幕，第二季財報表現不差，但庫存調整與景氣不佳影響獲利，二度下修今年營收目標至年減10%，此外，台積電也證實美國廠4奈米量產從2024年底延至2025年，引起市場震撼，不過網友們也發現台積電法說會上，並未證實先前曝光的高雄廠2奈米計畫，引起熱烈討論。

台積電在法說會上雖釋出第二季毛利率、營利率超標，未來股利會越發越多，以及日本廠進度順利等利多訊息，但公司也坦言，AI獲利不能彌補庫存調整，且美國廠4奈米量產時間延至2025年，大陸、全球整體經濟環境不如預期等利空，造成股價重挫。

另外，台積電在法說會上並未證實及說明高雄廠將改為生產2奈米的計畫，引起PTT網友熱烈討論，「高雄市政府的台積電2奈米在哪？」、「高雄表示：到底？？？」、「高雄廠交由高雄發言人陳其邁出來為大家說明」、「高雄也沒給錢啊，慢慢等」、「高雄涼了嗎。」

有網友質疑，先前高雄廠改為2奈米獲得高雄市府證實，但台積電法說會卻隻字未提，想當詭異，「太尷尬了，新聞報這麼大，結果啥都沒講」、「好好奇接下來高雄廠會變怎樣」、「會不會之後又說不蓋了。」