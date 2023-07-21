第5號颱風杜蘇芮今天上午8點生成，最新路徑往北調整，颱風侵襲台灣機率提高，不過仍有不確定性，專家指出，「可以確定的是，強度可期！」下周一起受颱風外圍環流影響，迎風面花東、恆春半島降雨增多，背風面西半部晴熱，山區偶有局部短暫雨。

中央氣象局指出，菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓已於今天8時增強為輕度颱風杜蘇芮，預測未來朝西北移動。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今天上午發文指出，「杜蘇芮」形成，󠀠目前無論是各國官方預測或數值模式，均有不小差異，建議再觀察2至3天才會比較明朗，「可以確定的是，強度可期！」至於是否侵襲台灣？粉專指出，下周太平洋高壓強度很關鍵。

氣象專家吳德榮指出，杜蘇芮預測路徑明顯往北調整，不確定性範圍很大。最新歐洲模式模擬的系集平均路徑，從菲律賓東方海面先向北轉西北前進，經巴士海峽、通過台灣海峽南部，各別系集成員分散在其東、西兩側，不少通過台灣。

美國模式模擬也向右調整，系集平均路徑通過宮古島海面，但各別系集成員大多分散在台灣東側海面，少數觸及台灣；侵台機率有提高的趨勢，但不確定性很大。

下周一、二（24、25日）颱風逐漸接近巴士海峽，其外圍環流開始影響台灣，迎風面花東、恆春半島降雨增多，背風面西半部晴熱，山區偶有局部短暫雨；下周三、四（26、27日）天氣得視颱風動態而定。