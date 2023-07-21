國民黨2024總統參選人侯友宜近期民調不佳，但隨著高雄市前市長韓國瑜表態出席723全代會，侯團隊看好侯友宜的支持度會因藍營團結止跌回升。然而根據一份最新民調顯示，網友們的看法卻不太樂觀，侯友宜是否能團結藍營，還有待後續觀察。

Youtube頻道《中天電視》昨（21）日發布最新網路投票，截至今早9點，總計有超過5萬人參與。針對「你認為國民黨全代會『大團結』後，侯友宜的民調會上升嗎？」有29%參與民眾表態「會」、另外有71%的網友則認為「不會」。

對於國民黨全代會提名侯友宜，挺他的人紛紛表示，「團結就是力量，加油」、「侯總統加油加油」、「韓市長會全力支持侯市長」、「會升但不會多，侯加油啊」、「投票率才是王道，民調參考就好，下架民進黨，堅定不移」、「團結一心，力挺侯友宜！下架冥進洞」、「侯友宜的票死忠的很穩，不受民調和網軍影響」、「多少會有點慶祝行情，端看侯本人的言行內容而視」、「全代會議後，全黨都團結了，民調一定會沖高。侯市長才是第一個為民服務的人」。

不過也有民眾稱，「中華民國繼續分裂，有何屁用！賴清德感謝大家！」、「我不在意誰的民調高低，我只在意誰能給我們有尊嚴的好生活，兒孫們能平安快樂的過日子」、「希望候選人們提出合理、符合邏輯、務實的政策，別誇大、抹黑就好」、「得民心才可得天下，得黨心又有何用」、「支持非綠聯盟推一個最強母雞」。