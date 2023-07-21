前台聯、國民黨籍立委羅志明與前海軍少將夏復翔疑似遭中共勢力吸收，號召台灣48名退役高階將領、13趟到大陸接受招待，接受「和平統一、武統台灣」思想洗禮，並回台發展共諜組織。高雄地院認定羅無罪，夏遭判5月、可易科罰金，可上訴。

羅2000年前為國民黨籍立委，2001至2008年間轉為台聯，台獨色彩鮮明，2006年曾參加高雄市長選舉，2009年轉回國民黨籍，2012年參與屏東立委選舉失利後淡出政壇，曾任台鹽廈門子公司董事長，目前為元富土地開發公司負責人。夏為海軍退役少將，曾任海軍岳陽艦艦長、海軍兩棲艦長、168艦隊副艦隊長及海軍司令部少將政戰副主任等軍職，也是前國民黨黃復興黨部副主委。

據了解，羅、夏2人面對檢方偵訊，均承認曾赴陸，但否認協助中共發展組織。

檢方表示，「統一促進會」、「黃埔軍校同學會」都是大陸具政治性的準官方社會團體，也是中共統戰部附屬團體。其中，統一促進會負責聯繫大陸、香港、澳門、台灣、海外各界人士及團體，從事對台統戰、滲透、情蒐及發展組織。黃埔軍校同學會則負責串連台港澳海外的黃埔同學，宣傳和平統一、一國兩制的政策。

檢方查出，羅志明2013年擔任台鹽廈門子公司董事長時，與「廣州市太普樂生物技術公司珠海分公司」董事長李姓男子密切往來，為求在陸發展事業順利，竟與李男配合，假借舉辦高爾夫球賽，引介夏復翔與李男認識。

2013年起，2人前後引介48名台灣國軍特定階級、軍種退將，13趟共194人次赴陸，強調「只要自費機票錢、其餘食宿、球敘費用全免」，與陸方人員座談、餐敘，由陸方宣傳「和平統一」、「一國兩制」甚至「武統台灣」等統戰思想，並詢問退將祖籍及是否有意返陸居住等話題，藉此對台灣退將進行思想引導，同時提供中共情治人員接觸、拉攏吸收的機會。

羅、夏2人遭檢方認定「串共」事跡明確，依《國家安全法》起訴。該案其餘涉案被告，羅志明的劉姓女助理、夏復翔的太太，以及前海軍艦隊司令部中將司令徐忠國3人均因罪證不足，獲不起訴處分。

「從小就沒犯過什麼錯！」夏強調，官司尚未定讞，不方便多表示意見，但會先回去和律師討論是否上訴，宣判結果確實讓他鬆了一口氣。但夏的友人一旁不滿替他喊冤，強調「一切都是胡鬧！」。

高雄地院認定羅罪證不足，判無罪；夏依《國家安全法》判5月、可易科罰金，可上訴。