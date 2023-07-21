藝人陳宣裕（NONO）最近遭網紅「小紅老師」爆出涉嫌性騷擾，小紅老師開第一槍提告後，表示受害人數已經快超過26人，而她自己會控告NONO的罪名是性侵未遂、強制猥褻等。對此，Youtube八卦節目《危機女王》最近剖析，如果未來NONO真的以性侵罪名入獄，可能會被「修理」。

名嘴許聖梅近日在節目《危機女王》談到NONO事件，她說雖然目前尚未判刑，應以無罪定論，但目前跳出指控NONO的人非常多，推測他可能逃不過牢獄之災，她也贊同受害者必須站出來為自己討權利、要賠償，認為NONO是著名的副業大亨，經濟條件應該不錯，也應該有財力賠償大家。

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而一旁的私家偵探Marco表示，他覺得這批被點名中箭落馬的藝人要擔心未來入獄後的「待遇」，「他（NONO）可能忽略掉一件事情，就是監獄裡面的文化，裡面的文化呢，是對於所謂的『香蕉案』，就是性侵的、妨礙性自主這些人是極度的不友善」，許聖梅也回答自己有聽說過，Marco補充笑說不友善的程度是這類嫌犯一進去「會有一些『儀式感』的事情」。

Marco說，自己聽到的是雖然監獄裡的犯人多，但大多數沒對女生下手，也看不起對女生下手的人，那些「江湖人士」最後死守的一條線叫做家人跟女人，所以對於沒有守住慾望對女人下手的人，「他會想辦法地修理你，讓你得到一些教訓」，當然因為最近監獄和矯正署的管理，這類風氣沒有以前可怕，但他認為這些監獄文化還是存在，如果是這類犯罪，「進去還是很慘」。

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