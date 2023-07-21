有多次酒駕前科的富商向詠強，去年11月酒後開保時捷休旅車，撞死穿越馬路的新加坡籍空少，酒測值達每公升0.58毫克，台北地檢署21日依《刑法》公共危險罪章之酒駕致死罪起訴向男，依法最重可判處無期徒刑，本案是北檢第4件起訴的國民法官審理案件。

向男名下擁有美容按摩業、投顧公司、室內裝潢等公司，還擁有冠天下、6星集等連鎖按摩會館，是國內知名富商。

北檢表示，本案將繼行政院外地下道競速撞死人案、逆子啞鈴弒父案、酒客性侵殺害酒女案之後，台北地院第4件適用國民法官審理案件。

檢警查出，去年11月1日下午向男先喝了半瓶紅酒，到他經營的舒療店按摩，晚上開著保時捷休旅車回新北市新店區住所，晚上8時52分，向男開車行經北市敦化南路二段快車道，遇上新加坡籍美國聯空航空空少違規闖越馬路，當時向男的車速已超過該路段的50公里限速，不幸撞上該名空少。

空少雖被緊急送醫搶救，仍因車禍造成第5節頸椎骨折、左側血、氣胸，造成神經出血性休克不治；台北地檢署今依《刑法》公共危險罪章之酒駕致死罪起訴向男，依法向男最重可判處無期徒刑。

檢方調查，向男過去有2次酒駕的紀錄，分別於2015年2月10日、2019年1月3日，酒駕上路而被判刑4月確定，且其駕照也因酒駕案件於2019年1月4日被裁處吊銷，不料再因無照駕駛及酒駕肇事撞死人。