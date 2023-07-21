●聯準會前主席貝南奇（Ben Bernanke）周四以太平洋投資管理公司（Pacific Investment Management Co,PIMCO）資深顧問身份出席富達主辦的網上研討會。他表示自己認同市場普遍的預期，即聯準會將在7月升息25個基點，而這可能是本輪升息周期最後一次採取行動。貝南奇預期未來半年通膨率（PCE物價指數）將介於3%～3.5%，明年約在3%上下，需要一段時間才能回落到央行設定的2%目標，但聯準會將耐心以待。貝南奇並表示，在就業市場回到較寬鬆的狀態前，聯準會不會輕易宣告抗通膨的工作已經完成。他並認為美國經濟即使陷入衰退，也將只是溫和衰退。

●Kace Capital Advisors常務合夥人Ken Polcari表示，雖然這不是世界末日，但昨晚特斯拉和網飛（Netflix）的新聞確實給了人們一個理由醒來，然後說「哇！也許我不應該一直追逐這些公司，讓我把一些錢轉而部署在一些無聊的大公司」。

●BMO Capital Markets美國利率團隊策略師Ben Jeffery表示，周四發布的請領失業金報告，加上周二發布的零售額仍然穩健，聯準會利率需要升得更高、高利率需要持續更長時間的預期推升美國債息。我們仍然有可能看到聯準會在9月或11月再度升息。

●Robeco多重資產策略部門主管Colin Graham表示，一旦利率到頂，只有當壞事發生時，聯準會才會降息。他認為與通膨有關的看法必須改變，「人們以為聯準會已經做足了。因為食品與能源價格，總體通膨正在下降，但核心PCE並沒有改變，而這是聯準會首選的指標」。美國5月PCE物價指數年漲3.8%，核心PCE年漲4.6%。今年以來核心PCE一直處在4.6%～4.7%之間，仍比聯準會設定的2%目標高出1倍多。

●美國散戶協會（The American Association of Individual Investors,AAII）公布，截至7月19日止當周，散戶投資人對美股的樂觀程度創下27個月新高，而對未來6個月美股前景感到悲觀的散戶投資人比率下滑至21.5%，創下2021年6月以來新低。抱持中性立場的比率亦跌至今年來新低。