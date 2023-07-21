桃園市龜山區文化七路1民宅今天早上有3人疑似一氧化碳中毒，桃園市消防局趕往現場時，發現有2人已經失去呼吸、脈搏，其中1人意識不清，消防員將3人送醫急救。但2人宣告不治。

消防局指出，今天早上5時25分接獲報案，指家中有人身體不適，請救護車協助送醫，消防員抵達後，有2人倒在房內，1人在於樓中樓臥室意識不清，急救後送往醫院急救，現場檢測到一氧化碳濃度偏高。其中21歲陳姓女子、19歲郭姓女子宣告死亡，21歲鄭姓女子還在治療中。