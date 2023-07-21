中國大陸女單選手張帥日前在布達佩斯巡迴賽，遭到裁判不公平對待，張帥因此情緒潰堤，隨後以棄賽表達不滿，眼看風波愈演愈烈，WTA（國際女子網球協會）20日緊急發表聲明，將會著手對此事件進行調查並回應。
WTA布達佩斯巡迴賽屬於250等級賽事，張帥名列女單2號種子，首輪交手外卡參賽的匈牙利地主好手托絲（Amarissa Toth），首盤5比5平手時，張帥一記致勝球精準擊中單打線，由於布達佩斯站屬於紅土賽，每次擊球時會留有球印，主審下場檢視後仍認定為出界。
正當張帥與主審據理力爭時，托絲悄悄來到網前，試圖將球印給擦掉，儘管張帥急忙喊聲阻止，托絲依然故我，張帥質疑為何這麼做，托絲僅冷冷回應：「因為你在製造問題。」比賽耽誤片刻，現場觀眾開始對著張帥發出噓聲，導致情緒大受影響，張帥該局遭對手破發，最後含著淚水憤而退賽，而托絲在和張帥握完手後，竟開始大肆瘋狂慶祝。
澳洲女將湯賈諾維琪（Ajla Tomljanovic）聲援張帥，即使心有不滿，張帥仍在賽後展現風度和裁判、對方握手，並痛批托絲的行為噁心至極。波蘭老將拉瓦絲卡（Urszula Radwanska）諷刺，年度最沒品行為獎應該提早頒給托絲。張帥事件持續發酵，讓WTA打破沉默並將展開調查。
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