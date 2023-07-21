1名68歲陳姓婦人19日因行車搖晃被員警攔下，她聲稱自己中午只喝了1罐啤酒，於是警方拿出酒精感知器讓她測試，沒想到陳婦吹完感知器，扶著機車向員警道謝，就想一走了之，員警當場傻眼，連忙阻止陳婦「要實施酒測，什麼謝謝？」，陳婦發現大事不妙，趕緊鞠躬拜託員警放過，不過酒測值測出來為0.56，再有禮貌的陳婦都得依公共危險罪送辦。

陳婦19日中午喝完酒後騎車上路，行車過程中搖搖晃晃，酒氣也隨風飄之，在後方的員警趕緊將陳婦攔下，一開始陳婦還否認喝酒，直到警方堅持詢問，陳婦才坦承喝酒，員警隨之拿出酒精感知器測試，果然亮起了紅燈。

陳婦以為吹完酒精感知器就可以走人，向員警有禮貌的道謝後就想牽著機車離去，警方再傻眼當下也趕緊將陳婦攔下，告訴陳婦要實施酒測，陳婦發現裝傻無用，開始鞠躬拜託員警放她一馬，不過員警依然對陳婦實施酒測，酒測值為056，依公共危險罪送辦。

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