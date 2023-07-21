●特斯拉周四股價重挫9.74%，創下4月20日以來最大單日跌幅。該電動車製造商第二季毛利率創下4年新低，以及執行長馬斯克在財報發布後表明，在遭逢「動盪時期」之際，他可能繼續調降電動車價格，儘管這場他對競爭對手發動的割喉戰也壓縮了特斯拉自己的利潤。此外，他透露工廠將進行升級而排定停工，第三季電動車產量將略為減少。

●網飛（Netflix）暴跌8.41%，創下12月15日以來最大單日跌幅。該串流媒體影片先驅第二季訂閱用戶大幅增加近600萬個且獲利意外強勁，但其營收與第三季財測令華爾街大失所望。分析師認為，網飛今年來股價已上漲近50%，市場對這次發布的業績報告期望很高。

●嬌生提高全年獲利預測，股價大漲6.07%，是道瓊指數收高的最大功臣。該公司第二季營收年增6.3%，為255.3億美元，優於市場預期的246.3億美元。淨利年增7%，為51.4億美元。經調整後每股盈餘2.8美元，優於市場預期的2.62美元。受惠於醫療設備銷售強勁，該公司將全年每股盈餘預測從介於10.6～10.7美元上修至介於10.7～10.8美元，優於市場預期的10.65美元。

●聯合航空漲3.23%，受惠於國際旅行需求激增，該公司上季獲利創新高，並上修全年獲利預測。