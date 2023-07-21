排便狀況呈現身體健康度。醫師表示，糞便除了質地過硬或過稀、涉及便秘或腹瀉外，其顏色也很重要，正常顏色應該介於巧克力色和金黃色中間，顏色太深色、甚至偏黑，可能是腸胃道出血，太淺則可能是肝臟或膽囊的問題。

家醫科醫師李思賢在其臉書粉專表示，排便良好代表腸道健康，民眾可藉由仔細觀察排便狀況，來了解自身健康狀態。排便包括糞便的質地與顏色。就質地而言，可根據布里斯托大便分類法，共有7種。

第1型：一顆顆硬球（很難通過）。第2型：香腸狀且表面凹凸。第3型：香腸狀但表面有裂痕。第4型：如香腸或蛇一般，表面很光滑。第5型：斷邊光滑的柔軟塊狀（容易通過）。第6型：粗邊蓬鬆塊，糊狀大便。第7型：水狀無固體塊（完全液體）。第1、2型為歸類為便秘；第3、4型則是較理想的狀況；第5、6、7類則是腹瀉。

他表示，除了質地之外，糞便顏色也涉及健康狀態，正常的顏色是介於巧克力色和金黃色間，若顏色太深、甚至偏紅或偏黑，可能是腸胃道出血，或是前一天吃到特定食物或鐵劑），太淺的顏色可能代表肝臟或是膽囊的問題。