臺中市1名年輕女子，近日疑似與男友分手並有意單方尋求復合，父母擔憂女兒會再受傷害，執意不讓她出門，雙方發生嚴重爭執，最後無奈下只好報警處理。烏日分局2名員警獲報後即赴現場，女警見女方蹲在路邊大哭，當場緊握女子雙手、不斷輕拍幫忙擦眼淚，還耐心苦勸「自己要活得漂亮」才重要，最後女子打消念頭，父母在一旁見到女兒激動情緒漸漸平靜，內心相當感動，頻頻向員警表示誠摯謝意。

臺中市政府警察局烏日分局犁份派出所警員葉若均、林意智獲報趕抵後，溫言細語詢問女子狀況，對方情緒破防，撲進葉姓女警懷裡嚎啕大哭。過程中，警員除耐心傾聽，亦安慰她「就算失戀也要將生活過好，把自己活得漂亮！」。待女子心情平復，且願意回房休息後，女子父母方才如釋重負。

所長廖鴻隆表示同仁發揮「視民如親」之精神，耐心傾聽、以同理心安撫民眾並給予擁抱支持，為民服務精神足為同仁表率。