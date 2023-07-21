成運汽車表示，未來將以提供整車(CBU)輸出、動力底盤(SDA)輸出、零組件(SKD)輸出或整廠輸出等多元選項，做為海外合作的基礎，目前除了日本以外，也積極與印度、巴拉圭等國家接觸及討論合作方案中。

此外，在寸土寸金的都市，採用快充系統的成運電巴對現有巴士停車場與使用供電網的衝擊最小，且不需額外增車，即可達成1：1油巴轉電巴。成運電巴2023年將陸續交車並上路行駛，預計今年可達到350輛，其中台北市和新北市佔一半，將成為城市淨零碳排最佳合作的綠能運具。

成運採用無意外事故紀錄的LTO電池，可在15分鐘內從20%充電到80%，而且電池壽命長達10年以上，充放電循環可高達2萬次，車輛除役前不需更換電池，廢棄物比例也極低，持續邁向永續行動。

成運汽車成立於2003年，至今製造超過7,000輛巴士，累積行駛里程超過60億公里，所推出的電動巴士已在台北市、新北市、高雄市、嘉義市與彰化縣上路服務，將共同加速2030年市區公車全面電動化的政策。