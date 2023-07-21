《北京青年報》21日報導，大陸手機用戶近日反映，在北京黃花城水長城掃了一塊共用充電寶，充電4小時多被收費50元（人民幣，下同，約合新台幣215元），認為太貴。調查發現，目前大陸共用充電寶價格高漲，在一些景區等多數可達每小時6元至10元。還有網友發現，相鄰店鋪同品牌充電寶的收費標準竟然也不同，共用充電寶似乎定價很隨意。

此外，共用充電寶的計費單位按照小時來定，即使時長超過1分鐘，充電寶也按照整一小時的費用來收取。在大陸都會停車費都按照15分鐘一個計價單位的今天，共用充電寶按照小時定價的模式顯不合理。

報導稱，隨著對手機電量的焦慮，共用充電寶於2017年開始在大陸興起。當時，普遍的共用充電寶價格是0.5元至1元每小時，相關公司還推出過「一分錢充電一小時」活動。而今，共用充電寶價格一般在3元至5元每小時，不同區域、不同商戶價格不同，一些高檔辦公樓、熱門景區、商場等地，價格高達6元至10元每小時。相對於最早的0.5元每小時，現在價格翻漲近20倍。

《北青報》報導，除此之外，不少消費者「吐槽」共用充電寶的計費政策。隨機走訪30家店鋪，有27家以「1小時」為單位收費，其餘3家按「30分鐘」為單位收費，部分有1分鐘至3分鐘的免費歸還條件。也就是說，在以小時為單位的店鋪租借充電寶時，哪怕只用了1分鐘，也需要按照1小時的標準來付費。

此外，與飆漲的價格相悖的是，共用充電寶的充電效率並沒有得到很大改善。一消費者反映，一小時手機只能充電30％左右，也就是說充滿手機需要三四個小時，花費9元到20元。不少消費者吐槽，充電太慢、價格太貴，會卡著時間，在最後一分鐘把充電寶還上，生怕多充一分鐘又要多付一小時費。

《北青報》報導，共用充電寶的價格到底是由誰來定？以加盟者身分諮詢發現，充電寶價格一般由代理商和店鋪共同商定，代理商負責充電寶的租用成本，店鋪只需承擔充電站的電費，最後收入由代理商、店鋪和平台方三方參與分成，店鋪一般分成30％左右，人流量大的店鋪話語權比較高，平台方抽成10％左右。

《北青報》分析，店鋪每天電費開支約為4度電，商業電費略高於生活電費，即使照此計算，每天電費開支4元左右。一位平台方相關工作人員稱，充電寶的利潤與城市級別、所在區域人流量密切相關，北京、上海、廣州這些城市的利潤會比較高。比如，北京一台12孔的共用充電寶日利潤為170元左右，西安的日利潤在50元到80元之間。為了吸引商戶入駐和加盟，平台方也都給出了一些優惠方案。比如，某平台會在代理商開始做的前幾年提高代理商分成的比例，分成可達93％，讓商戶快速回本。平台方也會協助商戶運維，除了24小時人工客服，還會派專業人員定期線下維修護理。

大陸「怪獸充電」日前發布了2023年第一季財報，顯示營業收入8.228億元，與去年同期相比增長11.6％，經調整後的淨利潤為1710萬元，同比、環比均實現扭虧為盈。

艾瑞諮詢發布的《2023年中國共用充電寶行業研究報告》顯示，2023年隨著各地全面解封，居民消費動機及消費信心將得到穩步恢復，預計共用充電寶相關行業將迎來全面復甦，之前受疫情衝擊最大的餐飲及酒旅／住宿行業也將實現明顯增長，從而對共用充電寶形成行業利好。