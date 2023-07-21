剛和勇士完成4年1億美元續約動作的「追夢」卓雷蒙格林，最近受訪時自爆，會選擇繼續留在勇士的主因，在於他的王牌經紀人「富保羅」瑞奇保羅，並未跟大多數的經紀人一樣追逐更多的薪資，反而希望追夢留住他的生涯遺產，就算每年少賺1000萬美元也沒關係！

「我很欣賞瑞奇保羅的一點是，就算談判到了最後關頭，他還是想把我留在勇士，他有一個想要達到的金額，我們在這一切開始前就談過了，」卓雷蒙格林表示，「我有過可賺更多錢的其他機會，當我跟他談到這些，他就沉默了，我說的是每年多賺1000萬美元。」

「但瑞奇保羅繼續沉默，然後對話就結束了，」卓雷蒙格林說，「他跟我說得很清楚，忠誠與所處環境有多重要，對我而言，我整個生涯都待勇士，不能因為錢就放棄那些，對他來說，唯一重要的是我的生涯遺產，就像在說他會幫我賺到錢，但生涯遺產比什麼都重要。」

除了瑞奇保羅的「堅持」，卓雷蒙格林強調勇士高層的態度也很關鍵，「勇士清楚告訴我，我是他們優先考慮，也會想盡辦法把我留下，繼續成為勇士一部分，讓我剩餘生涯都在勇士，勇士老闆喬拉科布當面跟我說，這不是什麼合約問題，我就是勇士永遠的夥伴。」