1艘帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」昨日船體進水傾斜，船長宣布棄船，港務公司接獲通報後，由海巡人員先協助船上19名船員順利撤離。一直到今日凌晨12點多，該艘船僅剩船艏浮於水面，但也隨著時間，整艘船逐漸沉沒。而船上的空貨櫃也漂流在海面，港務公司緊急動員打撈，今日上午5點多恢復一港口出港作業，並調整二港口進出港管制時間至上午8點。

海巡人員將19名船員救回岸上。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄港務分公司外包清潔船為二港口內水面垃圾撈除作業。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

於高雄港外海因船舶進水傾斜的帛琉籍船舶「天使輪」，昨日經海巡人員優先將該輪全數19名船員救起並進港上岸後，該輪船艙持續嚴重進水，至21日凌晨12點多已呈現半沉沒，僅剩船艏浮於水面，但隨著時間，整艘船逐漸沉沒。

但船上大量空貨櫃漂流海面上，高雄港務分公司於凌晨1時召開第三次緊急應變會議，動員高雄港區拖船與各類工作船，連夜進行搜尋與打撈作業，並透過港口信號台及漁業電台以無線電持續通報周邊船舶注意漂流空貨櫃，以避免造成航安事故。

由於天使輪船上仍存有燃油，為避免燃油外洩汙染海域，除高雄港務分公司自有防汙、除汙能量備妥，於今日上午即在沉船周圍圍設攔油索，海洋委員會海洋保育署也調派攔油索、吸油棉索等防污資材支援，全力防堵沉船內燃油外洩影響海域環境。

高雄港務分公司另也依商港法責成船東限期內提送沉船打撈、浮揚與油水抽離計畫，並調派船舶於沉船周圍執行監控，如有油汙外洩也應立即調派除汙船舶進行清除，防止油汙擴散情形。

昨日因漂流貨櫃暫停一港口船舶進出港，今日上午5點35分一港口恢復船舶進出港作業，因受漂流貨櫃影響，為確保航行安全，調整二港口進出港管制時間至上午8點開始開放出港，9點開放進港。今日高雄港務分公司為避免漂流空櫃影響港外海域航行安全，緊急協請港勤業者調派港區工作船於航道周邊警戒，防止漂流貨櫃進入航道阻礙船舶進出港，以維持船舶進出與港口正常運作。