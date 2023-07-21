日本駐美國俄勒岡州波特蘭市（Portland）領事館總領事吉岡雄三（Yoshioka Yuzo），上個月遭到一名女街友攻擊，整個人被推倒在地，導致頭部受傷，當場血流不止，所幸送醫治療後並無大礙。由於該女子過去也曾襲擊亞裔人士，警方正朝仇恨犯罪方向進行調查。

根據《紐約郵報》20日報導，這起事件發生在當地時間6月17日，現年62歲的波特蘭日本領事館總領事吉岡雄三在西南公園大道附近散步時，突然被23歲的女街友羅賓森（Arissa Robinson）推倒在地，導致頭部受創。趕到現場的警員表示，吉岡雄三的後腦勺受傷，有「大量鮮血往下流」。吉岡雄三說，自己是「無緣無故」被推倒。

日本駐美國俄勒岡州波特蘭市領事館總領事吉岡雄三，上個月17日散步時，突然遭到一名女街友攻擊。

警方後來在當地一座高樓，找到犯下這起襲擊案的女街友羅賓森，並將她逮捕。目前她正面臨四級襲擊罪和仇恨犯罪指控。

The top Japanese diplomat in Oregon was shoved to the ground in Portland without any provocation by a homeless woman with a history of violence toward Asian people — and authorities are investigating that attack as a hate crime



Yoshioka Yuzo, the 62-year-old consul general for… pic.twitter.com/1RgudC28EQ — Paul Kang (@LPaulKang) July 20, 2023

法院紀錄指出，羅賓森過去就有攻擊亞裔族群的紀錄，2022年8月，她涉嫌朝一名76歲亞裔男子的頭部揮拳，並勒住對方的頸部。2021年，羅賓森在波特蘭中國城攻擊一對母子，踢翻嬰兒車，車上還有個1歲大的幼兒。當時她向員警坦承，因為那對母子擋住她的去路，所以才會動手攻擊。

羅賓森過去雖曾因襲擊亞裔2度被捕，但法院並未針對案件進行審理，理由之一是她「不適合出庭受審」。代表她的律師則說，羅賓森沒有造成「公共安全問題」，不應被送往精神病院。發生吉岡雄三遇襲事件後，檢方表示，將會重新檢視相關案件。