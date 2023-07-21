目前國際投行包含UBS和Morgan Stanley分別認為，日本央行將在下週的利率決議上調整殖利率區間到+/-75基點和100個基點，但預期今年不會升息，升息的時間會等待明年春季薪資談判後，確認通膨的成長是穩定的，之後才有可能上調基準利率。

日本總務省21日公佈經濟數據指出，因食品價格飆漲、能源價格跌幅縮小，促使2023年6月份日本排除生鮮食品後的消費者物價指數、較去年同月揚升3.3%，連續第22個月呈現揚升，增幅高於前一個月份(2023年5月、揚升3.2%)、3個月來第2度呈現擴大，已連續第15個月高於日本政府/日本央行(日銀、BOJ)所設定的「2%」目標、連10個月達3%以上水準。

對於市場的影響，通常上調利率區間會帶動殖利率的上行和匯率的升值，進而帶來股市的回調，但國際投行卻認為這樣的回調反而會是逢低布局的好機會，相較於歐、美企業，目前日股EPS還持續上修趨勢，主要是因為基本面上日本製造業與非製造業的景氣都正在好轉，其中日本大型製造業企業景氣指數在七個季度的下行之後已經有所改善，而企業資本支出計畫還在上升，企業對於日幣的假設也是相對保守（約132.4），財務面上也留有一定的匯率緩衝，整體企業狀況都有利於吸引長線資金投資。