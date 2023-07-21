網紅「小紅老師」指控藝人NONO過往多起性騷及性侵案例，受害者多達30位以上，不過到北檢提告後，卻收到恐嚇私訊，讓她趕緊將內容公開並發表「不自殺聲明」，事隔2天後，她再次更新處理進度，似乎正按照原定方向進行。

「小紅老師」日前公開被恐嚇的訊息內容，只見對方表示已經跟天道盟太陽會談妥價碼，到時會直接將她「處理掉」，直接嗆聲：「人家自由性行為干你屁事，想紅? 」甚至撂下狠話：「你敢告NO哥，就有人敢處理你」，讓她緊急發出「不自殺聲明」，倘若這段時間發生意外，都不是出自於本人意願，屆時希望檢警單位詳查，若網友看完聲明後，發現此帳號不再上線，務必幫她討回公道。

根據《ETtoday星光雲》報導，小紅老師事後又收到另一則威脅訊息，內容寫道：「砍斷妳一隻手掌」、「殺手已就位，選舉後就做了妳」等可怕言論，事隔2天後，「小紅老師」於Instagram發布一則限動，她表示目前完成所有恐嚇威脅的報案，呼籲外界無須為她擔心，更強調：「關關難過關關過，雨後總會放晴的」，她附上一張藍天白雲，陽光從雲縫中灑出一道光芒的照片，似乎意謂著事件漸露曙光，會有還給所有受害者公道的一天，

「小紅老師」發布限動透露近況。（圖／anissa0825 IG）

台北地檢署已分「他字案」偵辦，除了把NONO列為被告，也會指派婦幼保護專組檢察官調查，至於偵辦過程為保護被害人權益，詰問時會減少重複訊問被害人問題，避免在偵審過程遭到二度傷害。

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