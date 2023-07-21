雲林農地遭回填建築廢棄物。（雲林縣警局提供）

從空拍畫面清晰可見被回填的農地外觀不同。（雲林縣警局提供）

雲林沿海地區廢棄魚塭、山區斗六市及莿桐鄉低窪農地遭不法濫倒或回填建築廢棄土情形嚴重，雲林檢、警、縣府環保局為速清歪風，成立成立聯合稽查小組，一個多月已查獲違反廢棄物清理法案14件68人，查扣挖土機13台、推土機3台、砂石車等車輛7部，其中15名嫌犯被裁定羈押。

為遏止雲林縣農地淪為不法業者傾倒廢棄物、建築廢棄物天堂，雲林地檢署檢察官葉喬鈞指導取締技巧，雲林地檢署、雲林縣警局、環保局等5月間成立Line群組即時聯合稽查小組。

本月11日、18日雲林縣警局率環保局、農業處、臺西地政、北港地政人員前往麥寮、臺西、水林稽查，查獲違反廢棄物清理法案14件68人，查扣犯罪工具挖土機13臺、推土機3臺、砂石車與相關車輛7部、鋪設地面鐵板150片、手機等犯罪機具一批，並有犯嫌楊某等15人遭聲請羈押禁見獲准。

警察局呼籲民眾，任何土地如需填土改良均應向縣環保局、農業處提出申請，如果提供土地堆置來路不明的廢棄物、土方，涉犯最輕有期徒刑1年以上的廢棄物清理法罪，無易科罰金機會，後續面臨支付清除廢棄物動輒數百萬元費用，及行政罰鍰，雲林縣聯合稽查小組將繼續強力查緝，絕無寬待。