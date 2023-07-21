32歲王大陸過去演出《我的少女時代》走紅，去年底他認戀馬來西亞女星蔡卓宜，小倆口還一同上情侶實境節目，被虧是「公費戀愛」，未料近日傳出兩人感情生變互相取消關注，但週刊拍到蔡卓宜來台，依舊住進王大陸老家，其中一張她在街頭表情扭曲崩潰的照片引發討論，昨(20日)晚間，蔡卓宜親自解謎，表示只是少根筋以為護照不見了，結果發現根本沒帶出門，還求大家別傳了，「照片醜到我想哭」。

29歲馬來西亞女神蔡卓宜過去有過一段婚姻，2019年離婚，後來她上《青春有你2》被起底這段往事，哽咽回應：「所有的經歷都有它的道理，我活在網路發達的年代，可是我一點都不活在評論裡，愛自己，做自己，勇敢地往前走。」2021年她和王大陸被拍到在街頭擁吻，兄妹情升格變情侶，還一同上《哎呀好身材4》正式官宣戀情。

蔡卓宜被拍到在台北街頭崩潰。（圖／CTWANT）

近日有網友發現，王大陸和蔡卓宜的IG都取消關注對方，蔡卓宜更寫下：「上個月20號到今天發生了太多事情，經歷了很多事情，居然都在我身上發生，覺得很特別，很不可思議，這個月好漫長～感恩我身邊愛我的每一個人～遇到的每一個人，沒有痛苦就不知道原來快樂是什麼」，並稱是勇敢的新開始，但《CTWANT》卻拍到蔡卓宜來台期間都住在王大陸台北市信義區的舊家，男方還開跑車來舊家接女友，可見關係並未交惡。

蔡卓宜發文。（圖／翻攝自是蔡卓宜微博）

報導指出，蔡卓宜某日到賴弘國的醫美診所，10分鐘後突然離開診所，手扶著額頭表情痛苦不堪，像是知道什麼噩耗般，昨晚蔡卓宜忍不住回應：「我真的只是護照和包包掉了...很困擾...最後發現壓根沒帶出門....我真的沒在哭...現在那個照片醜到我想哭...你們別傳了好嗎，給個面子」，引來粉絲笑說​​​：「挺可愛的啊」、「可素（是）真嘟（的）很可愛」、「到底有沒有分手？分手我難過死」、「哈哈哈，原諒我笑的好大聲」。