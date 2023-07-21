美國總統拜登今天參訪一座象徵工業繁榮的造船廠，希望藉此為他的競選連任之路帶來助力。不過民調顯示，多數美國人對於讓他繼續為國家經濟掌舵一事興趣缺缺。

法新社報導，民主黨籍的拜登在賓州費城造船廠（Philly Shipyard）的演說論調很簡單。他說：「拜登經濟學不過是『恢復美國夢』的另一種說法…這是嶄新的一天。」

「拜登經濟學」是由「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）衍生的一種策略，這項法案針對綠色能源和其他為基礎建設與半導體發展提供資金的立法成果挹注近5000億美元資金，用於支出和稅務減免。

這條恢復美國工業實力之路的主要焦點在於高科技領域，像是微晶片和潔淨能源。

拜登對歡呼的群眾說：「當我想著氣候時，就想到就業、想到工會工作…我們在美國創造就業機會，而且正在出口美國產品。」

美國經濟不只扛住了經濟即將衰退的種種警告，一度令人震驚的通貨膨脹率漲勢也正獲得控制，當前3%的通膨率已低於其他主要經濟體。

不過民調顯示，美國仍存在一股憂鬱的情緒，且僅少數人聲稱信任拜登的表現。

美國蒙茅斯大學（Monmouth University）本週公布的民調顯示，僅34%受訪者肯定拜登處理通膨問題的做法；在經濟方面，通膨是最具不良政治影響的議題。

在就業和失業方面，對拜登來說倒是略有好消息。美國目前失業率僅3.6%。民調顯示，47%的人肯定拜登處理這些問題的表現，但有48%的人不認同。

雖然白宮定期公布的數據顯示，美國經濟在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後復甦方面領先七大工業國集團（G7）列強，卻只有30%的受訪者有此感覺，32%的人認為美國經濟比其他國家還要糟。

蒙茅斯大學民調研究所（Monmouth University Polling Institute）所長莫瑞（Patrick Murray）說：「總統一直在吹捧拜登經濟學，但民意的指針其實並沒有移動…美國人就是沒那麼認可他。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）