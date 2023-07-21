桃園市龜山區文化七路1民宅住著7人的民宅，今天凌晨有3人疑似一氧化碳中毒，消防人員趕往現場時，發現陽台熱水器疑似徹夜未關。趕緊將失去生命跡象的屋主21歲陳姓女兒、其21歲郭姓友人及意識昏迷的屋主兒子21歲鄭姓妻子送醫，但陳、郭搶救後不治。

據了解，該民眾共有7人同住，包含屋主、屋主母親、屋主妹妹、屋主兒子及鄭姓妻子、屋主陳姓女兒、其郭姓友人。屋主兒子和妻子因故分房睡，兒子睡在客廳，陳女跟郭女同房，都在陽台邊，疑似熱水器徹夜未關，導致一氧化碳濃度過高釀禍。

消防局人員趕往時，發現其雖是開放式陽台，但有加窗，雖然窗戶有打開，但懸掛衣物多，懷疑是此舉造成熱水器產生一氧化碳，並無法對外排放。

有2人已經失去呼吸、脈搏，其中1人意識不清，消防員將3人送醫急救。但2人宣告不治。警方則說，已聯繫死者家屬製作筆錄，報請檢察官相驗釐清死因。

坪頂消防分隊分隊長吳浚澤說，冷氣及熱水器的安裝皆應由持有合格證照的專業人員安裝，若型式及位置安裝錯誤，有極大機率導致一氧化碳中毒情形發生，陽台裝設之熱水器應為室外型，若裝置在室內則需要裝設強制排氣管，將燃燒廢氣排至室外。而一氧化碳為家中的隱形殺手，只需攝入少量即會有頭暈目眩的狀況發生，也常被誤認為是感冒症狀而輕忽。

吳浚澤也呼籲，陽台若裝有門窗，請勿將晾曬衣物掛滿，且窗戶應保持通風。若家中有成員在洗澡或煮飯時，突然發生集體頭暈的情形，請立即檢視用火時，家中門窗是否緊閉導致通風不良，若懷疑是一氧化碳中毒，請立即將門窗打開，並移動到通風良好處進行報案。