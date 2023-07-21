大陸青年失業率居高不下，人力資源社會保障部就業促進司負責人在官媒專訪中指出，中國就業形勢總體穩定，但青年群體就業仍面臨較大壓力，當前正值大專院校畢業生離校季，還有一些畢業生沒有落實工作。為此，人社部門於7月至12月啟動實施高校畢業生等青年就業服務攻堅行動，聚焦離校未就業畢業生和登記失業青年，千方百計促進他們就業創業。

人社部該負責人表示，幫助重點群體就業，仍是下一步亟需切實辦好的一件大事。一是強化崗位挖掘，加力落實好優化調整的穩就業政策，持續推行直補快辦模式，加大對吸納就業能力強的行業企業擴崗支持，加快釋放政策紅利。

二是強化創業創新，放寬市場準入，落實創業擔保貸款和貼息政策，強化場地支持、創業培訓、資源對接等服務。三是強化供需匹配，接續開展好金秋招聘月等活動，開辟行業企業專場，引導各方參與，加強零工市場規範化建設。

四是強化青年支持，積極拓寬市場化就業渠道，穩定政策性崗位招錄，加快事業單位招聘和三支一扶等基層項目招聘；持續推進就業服務攻堅行動，加強困難畢業生就業幫扶；深入實施百萬見習崗位募集計劃，提升畢業生就業能力。

五是強化兜底幫扶，實施防止返貧就業攻堅行動，穩定農民工特別是脫貧人口務工規模。加強失業人員和困難人員就業幫扶，及時足額發放失業保險待遇，保障好困難群眾基本生活。

該負責人稱，當前正值高校畢業生離校季，還有一些畢業生沒有落實工作。為此，人社部門於7月至12月啟動實施高校畢業生等青年就業服務攻堅行動，聚焦離校未就業畢業生和登記失業青年，千方百計促進他們就業創業。

統籌各地人社部門運用各種渠道，集中發布線上線下求助途徑、各類招聘平台、服務機構目錄和政策服務清單。目前，人社部門的高校畢業生求職登記小程序已全面開放，有就業需求的畢業生都可以來登記求職。

此外，開展兩類幫扶。人社部門建立完善實名幫扶，一方面針對登記失業青年和2023屆離校未就業畢業生開展實名服務，另一方面針對未就業困難畢業生及長期失業青年組織結對幫扶。

包括提供三項服務。精準識別政策支持對象，分類推送、集中兌現基層就業、企業吸納、自主創業、靈活就業、培訓見習等各類補貼。高頻舉辦面向畢業生等青年的招聘活動，做到周周有招聘、時時有崗位。大力開展新職業、先進製造業、現代服務業等技能培訓，鼓勵企業對新招用的未就業畢業生等青年開展學徒制培訓，助推盡快實現就業。

同時，做好三重保障，推行15分鐘就業服務圈，建設家門口就業服務站，提供便捷可及的服務保障。整治虛假招聘、就業歧視等違法行為，規範企業招聘行為，強化勞動者權益保障。營造積極向上的環境氛圍，激發青年就業創業熱情，盡早實現就業。