台積電法說會昨（20日）落幕，二度下修年度營收目標至衰退10%，加上美國廠4奈米量產延期一年至2025年，整體偏空的說法引發股價大跌。先前就曾多次提醒台積電不要太樂觀的知名分析師陸行之就在個人臉書上評論，「昨天終於領悟到什麼叫做擠牙膏營收指引下修，一年擠三次，一次擠一點。」

早在去年半導體產業出現劇烈反轉時，陸行之就曾多次公開呼籲，台積電要砍資本支出、調降2023年營收預期及投資美國廠不利等狀況，但公司直到4月法說會才調降營收目標，從原本微幅成長修至衰退1至6%，但當時並沒有調降資本支出，昨罕見二度調降營收目標至衰退10%。

一連串的動作讓陸行之直言是「擠牙膏」他表示，「英特爾以前厲害的是技術擠牙膏，昨天終於領悟到什麼叫做擠牙膏營收指引下修，一年擠三次，一次擠一點，不知道今年擠完了沒，明年還要不要再擠一下。」明顯表達對台積電營運團隊在法說會上的表現相當失望。

4月的台積電法說會結束後，陸行之就曾批評，「沒有張忠謀董事長的台積電有點變質了，法說公開講的東西大家老早就知道了，分析師細問的重點問題都不太能回答。」

當時分析師程正樺也抱持類似看法，他認為，「過去台積電的指引，基本上是合理可信的（fair & reliable），但現在多了那麼一點賭注的成分在裡面，他認為以前對台積電提供的指引信心度應該有50%以上，但現在修正為僅10%至20%的機率可達標。」