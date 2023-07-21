2017年年總統府舉行年改國是會議，北市警方為防陳抗，在總統府周邊道路架設鐵拒馬，吳姓女子騎車路過不慎自撞拒馬，導致下半身癱瘓，事後她聲請國家賠償，一審判決台北市中正二警分局須賠償吳女2148萬多元，二審認定吳女要須70％過失責任，改判賠874萬多元，上訴後，最高法院駁回確定。

2017年1月22日總統府舉行年改國是會議，警方在周邊道路設管制區架設拒馬，當天凌晨，33歲吳女騎車由博愛路轉入愛國西路慢車道，在捷運小南門站4號出口處撞上拒馬，重傷住院治療，因下半身癱瘓不良於行，生活起居需專人全天照護。

事後吳聲請國賠，主張中正二警分局未依相關規定，在拒馬周圍擺放交通錐、設置警告燈號、封鎖線或派遣員警巡守，涉有過失，請求賠償醫療、生活及看護費用、精神慰撫金共3069萬8476元。台北地院一審判決台北市中正二警分局須賠償吳女2148萬多元。

上訴後，高院二審依卷附照片等資料認定，拒馬平放在車道上，高度（自地面起算）約僅10公分，附近未見設置警示燈或反光或施工警告燈號，夜間不易查見，中正二分局就拒馬之設置管理有欠缺，致吳女身體受傷害，吳要求警方負國家賠償責任等情，係屬有據。

高院認為，中正二分局已依道路交通管理處罰條例第5條之授權發布命令，實施必要之人、車管制措施，並對外公告管制期間、範圍、措施，屬依據法律授權作成命令，具對多數不特定人民發生拘束人民權利義務之法律效果，吳女應受命令之拘束，更應小心謹慎。

高院指出，吳女沿博愛路行駛時，時速約30至40公里，未考量身處管制區內，四處可見鐵拒馬林立，且於夜間既認為該處昏暗，又未經員警指示擅自駛入，本應提高自身注意程度小心謹慎放慢車速，也須負70％責任，判賠868萬5528元，最高法院駁回上訴確定。