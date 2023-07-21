台北花園大酒店瞄準聚餐及父親節商機，於旗下餐廳推出父親節優惠活動，自8月4日至8月8日止，凡於饗聚廚房、花園thai thai及PRIME ONE牛排館用餐消費，享兩人以上同行88折優惠，用餐消費金額滿3,000元，再消費滿額加贈價值超過千元天成文旅橄欖精油洗髮沐浴凝露與蜂蜜蘆薈潤膚乳，趁著父親節表達對爸爸的感謝之情，一同共享美食盛宴，歡度美好食光。

以無國界料理為主的饗聚廚房，是家庭聚餐、慶祝節日的最佳首選，近期餐檯菜色、食材及服務全面升級，匯聚多國特色創意自助百匯，分別有熱食料理區、經典冷菜區、日式海鮮區、甜點區、現點現做料理區…等，道道嚴選頂級食材，豐富菜色精緻度，帶給饕客全新體驗，平日午晚餐每位899元+10％、孩童每位450元+10％，假日午晚餐每位1,099元+10％、孩童每位550元+10％，與家人同遊異國美食之旅，凝聚親子情感。

酷暑炎夏，最適合來點酸爽開味的泰式料理，提供經典泰饌的泰式餐酒館花園thai thai，近期主打饗超值四人泰式合菜套餐，包括泰式椒麻雞沙拉、泰式燒烤牛、泰式鮮蝦綠咖哩等，共7道精選美饌及無限供應的泰國香米飯，優惠價2,799元+10％，加1元還可享有經典特色小菜、泰式奶茶及冰淇淋無限品嘗，盡情與家人同享愉悅泰式夏日風情。

獲米其林餐盤推薦的PRIME ONE 牛排館，高級優雅富有情調的用餐環境，搭配主廚團隊精湛的料理技巧，提供饕客品味牛排盛宴新選擇，不管是美國Prime濕式熟成30天老饕牛排，或是乾式熟成21天肋眼心牛排，都可選擇。若想嘗試其他品項，也可選擇特選紐西蘭法式羔羊排、炭烤伊比利豬法式帶骨豬排、波士頓活龍蝦等頂級主菜，單點980元+10％起，套餐1,980元+10％起，內含手工麵包、冷熱前菜、主廚湯品、嚴選主餐、精緻配菜、甜點及飲品。