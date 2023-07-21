杜蘇芮颱風今天上午8點生成，周日（23日）前往西移動，下周一（24日）開始轉西北方向前進，下周三、四（26、27日）距離台灣最近，風雨相對明顯，東半部有短暫陣雨，西半部也要留意局部降雨；依照目前路徑來看，不排除在下周一發布海上颱風警報，提醒民眾做好防颱準備。

中央氣象局指出，杜蘇芮目前位於恆春東南東方1300公里海面上，以每小時8公里速度往西北西前進，周日來到菲律賓東方海面。

最新路徑圖顯示，杜蘇芮周日前往西移動，下周一起開始往西北方向走，來到巴士海峽，下周二、三將為東半部帶來降雨，西半部也有局部降雨；下周三、四颱風最接近台灣，也是風雨最明顯的時刻。

氣象局提醒，周日晚間東南部及恆春半島就會有長浪出現，下周一起東半部、基隆北海岸及恆春半島都要留意長浪。

颱風未來路徑仍有不確定性，氣象局表示，周日颱風的結構及增強的狀況將決定其未來路徑，必須密切留意。