行政院長陳建仁21日出席2023亞太永續博覽會開幕，上台致詞表示台灣為了達到2050淨零排碳的目標，近年再生能源的成長幅度居世界之冠。（鄭任南攝）

2023亞太永續博覽會今天起在台北世貿一館展開，集合中央、地方政府、企業、大學、NGO等120個單位，透過多元展覽與活動，傳達永續理念和作為，也促進跨域對話，共同邁向淨零未來，而為響應邁向永續淨零，全球最高的綠建築-台北101大樓也在前一日晚上點燈，要讓世界看見台灣的決心。

亞太永續博覽會總召集人簡又新致詞時表示，氣候變遷在全世界造成了許多危害與困境，反應的時間已經不多，必須加緊行動，團結起來為我們的以後世代創造一個美好的地球，盼透過博覽會讓大家分享成果與交流經驗。

簡又新強調，氣候變遷雖然是個挑戰，但也帶來許多機會，呼籲大家一起攜手邁向2050的淨零未來。

行政院院長陳建仁也出席該活動致詞時說，永續發展為全球性議題，包括人口老年、能源轉型、勞動條件等議與皆與永續有密切關係，聯合國也在2015年宣布「2030永續發展目標」，成為全世界共同努力的藍本，而台灣的方向與聯合國契合，其中淨零碳排更是全球共識，近5年成長為21.9％，遠高於全球的9.1％，今年5月底再生能源占比也超過25％。

陳建仁表示，政府也宣誓2050淨零碳排為國家目標，並在去年公布淨零路徑及策略，今年也核定4年743億用來促進淨零科技、及4年111億計畫打造創新包容的台灣，除了政府展現政府的決心，但也希望有社會及民間共同的響應。

亞太永續博覽會由行政院國家永續發展委員會、永續發展目標聯盟指導，台灣永續能源研究基金會主辦，即日起至23日在台北世貿舉辦。