38歲香港女星周秀娜長相姣好、上圍D罩杯，過去拍過寫真，被譽為「香港乳神」。近日，周秀娜在社群分享一系列旅行美照，卻被發現疑似走光，在褲底P了粉色肉球，引發眾人遐想。

周秀娜最近到希臘旅遊，不只在IG貼出與貓咪巧遇的萌照，18日也上傳多張個人美照，當天她穿著白底印花長袖薄款上衣，搭配牛仔短褲，在海邊擺出多個拍照姿勢，自然流露風情萬種，不過，其中一張照片，周秀娜坐在台階上屈膝，疑似春光外洩，她事後特意用貓咪的粉色肉球貼圖遮住褲底，反而吸引更多網友注意，湧入留言：「為什麼要遮住？」、「粉紅色肉球？」、「好辣」。

周秀娜從模特兒轉型為演員，還未成名時，因外貌與名模樂基兒相似，被港媒稱作「翻版樂基兒」，2011年曾來台和蕭敬騰合作電影《殺手歐陽盆栽》，後來演出《西遊·降魔篇》、《分手100次》、《29+1》、《掃毒2天地對決》等作品。

周秀娜剛出道時走性感路線，大方秀出美妙的體態，近年她積極地轉型，希望往實力派演員邁進，曾多次被發現原本豐滿的體型，逐漸變成皮包骨，但她去年出席香港金像獎，以一襲全身透視的黑色禮服亮相，從胸前一路裸到腰間，美背和腿部也都只有薄紗，前凸後翹的好身材若隱若現，成為紅毯第一美。