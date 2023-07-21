民進黨立院黨團表示，在野黨不要再用這種見縫插針或是惡意扭曲的態度。（摘自民進黨立院黨團直播）

副總統暨民進黨總統參選人賴清德日前提出「走入白宮說」，觸動美國的敏感神經，國內各陣營也紛紛提出質疑；對此國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室表示，賴清德猶如前總統陳水扁，是「麻煩製造者2.0」。對此，民進黨立院黨團表示，在野黨不要再用這種見縫插針或是惡意扭曲的態度。

賴清德的走入白宮說引發爭議，更被批評猶如陳水扁是「麻煩製造者」，而賴清德訪美也是走低調路線，對此，民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，賴副總統是過境美國，美國國務卿布林肯提到這是第11次台灣總統、副總統高階領導人過境，美方將秉持安全、舒適、便利與尊嚴原則協助，也遵守美國原則。在野黨也有總統參選人想要到美國訪問，民進黨也會予以尊重。

民進黨立委洪申翰表示，賴清德就是賴清德，台灣所有可能預備要成為國家領導人的參選人，一樣都要面對來自中國大陸的惡意，其實賴副總統接下來過境之行，不是單一政黨，也是國家副元首，台灣要走向國際重要的工作，在野黨不要再用這種見縫插針或是惡意扭曲的態度，不管接下來誰選上總統，都要面對中國大陸的處境，我們應該一致對外，不要用文字遊戲扭曲，這不是一個該有的態度。