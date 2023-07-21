昨（20）日下午發生一起驚悚意外。22歲黃姓女大生與姐姐正在板橋區新埔捷運站前等公車時，慘遭上方17樓正在裝設中的冷氣室外機砸中頭部，當場失去生命跡象，經送醫搶救宣告傷重不治。事後，網友觀看影片事發經過，發現當時現場有一名白衣女子原本也站在冷氣砸落的範圍，卻看她突然抬頭，後迅速側身閃避而躲過一劫，引發網友熱議「命不該遭此劫」、「真的就第六感吧」、「這真的是命啊！」

這起悲劇發生不久，一名網友觀看事發當時騎樓監視器影像拍下的經過，只見當時公車站已有不少人在等候公車，而黃女慘遭直立式窗型冷氣砸落前1秒，身旁一名白衣黃裙女子莫名抬頭往上觀看，見冷氣機砸下前一瞬間迅速閃避逃過死劫。遺憾的是，黃姓女大生似乎有所察覺身旁女子異樣，但卻反應不及，不幸被冷氣機砸中。

監視器影像中該名白衣女子之舉，掀起PTT網友熱議，除了有部分網友感歎「不同人，不同命」，另亦有網友指出「冷氣意外白衣女子為何能提前一秒反應？」

針對這一點，網友解釋，白衣女子很明顯提前一秒多抬頭反應快速避開，並猜測她抬頭察覺主要的原因是「眼睛視角剛好是面對掉落物，視角余光能察覺」、「太陽很大掉落物影子越來越近一定也能讓人感覺」、「到上面的異樣（就像遇過有鳥飛過上空有影子一閃而過類似這種感覺）」；相反女大生眼睛視角不是面對掉落物，而是正上方偏後，導致視覺死角沒能反應。

勞檢處昨已勒令現場停工，民宅內部意外曝光，該案因涉及違反職安法相關規定將依法處罰，最高可處30萬罰鍰。另，本事故亦涉及過失致死刑責，勞檢處將配合司法機關偵辦需要，提供相關調查資料，協助追究施工單位的違法責任。