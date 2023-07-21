曾敬驊在《疫起》化身熱血護理師。（Netflix提供）

薛仕凌在《疫起》中飾演不惜染疫也要找出真相的狗仔記者。（Netflix提供）

由台劇《我們與惡的距離》、《人選之人 - 造浪者》導演林君陽執導的《疫起》，攜手王柏傑、薛仕凌、曾敬驊、項婕如，以及謝盈萱特別演出，帶領觀眾透過鏡頭直擊人們身處隨時都可能被感染的生存危機之下，所面臨的人性試煉，昨（20日）驚喜宣布將於8月15日上線Netflix，將與全球逾190 個國家與地區觀眾產生疫情共感，重回20年前的SARS時空。

《疫起》取材自2003年，20年前SARS封院事件，細膩勾勒大難當前，醫護人員、病患、媒體記者等不同身份立場角色的內心掙扎、善惡抉擇，一上映戲院即收穫眾多好評口碑，日前更入圍台北電影獎多達13項獎項，榮獲「最佳導演」、「最佳男主角」等大獎肯定。導演林君陽分享：「全球的人們都在過去幾年一起經驗了超現實的疫情封鎖，於是這部電影不只記憶了從前，也同時為剛過去的疫情裡與病毒戰鬥的我們留下一段故事。我希望透過這個故事，我們都能記得那些看得見或看不見的犧牲。很興奮可以在Netflix上和更多觀眾見面！」

而在片中挑戰串起整個故事核心，詮釋站在第一線的胸腔科醫師角色，榮獲台北電影獎最佳男主角的王柏傑除了希望《疫起》能被更多觀眾看見，也有感而發地說：「希望大家不要忘記20年前曾經發生過這樣的事，希望這部作品能讓大家認識到，當初有這麼多英雄默默付出，他們是多麽偉大的做出犧牲。」同樣是醫護陣線，詮釋熱血護理師角色的曾敬驊也表示希望觀眾會喜歡這部作品，也延續角色溫暖分享：「安泰河（角色名）相信世界上存在良善，每個人都有共情能力，在面臨災難危機，他願意捨身救人是我最希望傳遞給觀眾的。」

飾演狗仔記者的薛仕凌擔任故事關鍵要角，創造角色不同立場間的衝突火花，薛仕凌分享：「在這個事件裡，每個角色的立場都不太一樣，加入媒體元素、透過故事觀察身為狗仔記者的金有中（角色名）在院中和其他角色看似利益共生，又看似擁有衝突的狀態是非常有趣的，整個作品感覺很像是我們在還原這個事件的同時，架設了一個監控攝影機，讓大家可以更貼近地去看當時的院中百態。」也興奮表示很期待能在作品上線Netflix後收穫更多不同的觀眾反饋。