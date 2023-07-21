美系外資表示，雖然台積電今年營收展望不佳，但市場早有預料，認為半導體產業周期正處於谷底，第三季庫存天數將續降。透過取得更多IDM廠外包訂單，台積電維持長期營收年複合成長率15～20％目標不變，目前約16倍的本益比仍低。

台積電AI半導體應用目前貢獻營收6％，未來5年年複合成長率估達50％，屆時對營收貢獻估達11～13％。美系外資認為符合先前報告提出預期。整體而言，由於在AI半導體需求表現突出，維持「優於大盤」評等、目標價718元不變。

第二家美系外資認為，由於庫存調整周期可能在第四季結束，這可能是台積電最後一次下修營收展望，並認為台積電在明年的強勁成長預期中處於有利位置，目前預測明後2年營收將分別成長27％及19％。

美系外資指出，雖然台積電今年營收將衰退10％，但意謂2024～2026年年複合成長率將達逾20％，遠高於半導體產業的4～5％。整體而言，鑒於近期展望符合預期、AI仍為主要亮點，維持「買進」評等、目標價700元不變。

日系外資認為，台積電第二季財報及第三季展望符合預期，儘管因3奈米爬坡影響，使毛利率可能不盡理想，但僅是暫時性問題，仍看好庫存調整後的長期毛利率53％目標可達成，AI應用將帶動明年營運成長，維持「買進」評等、目標價自688元略為調降至686元。

第二家日系外資亦表示，台積電調降今年營收展望並不讓人意外，看好在庫存恢復正常水準、終端需求略有復甦、AI及高速運算（HPC）需求強勁、產品組合轉佳、潛在售價調升帶動下，明年營收將成長約25％，維持「買進」評等、目標價650元不變。

亞系外資認為，在下半年溫和復甦後，台積電明年營運成長動能在3奈米帶動下將重新加速，由於成本明顯上升，不排除高階製程價格在明年初調漲的可能性。維持「優於大盤」評等、目標價625元。

第三家美系外資認為，台積電今年營收展望下修及第四季毛利率承壓為負面影響因素，預期市場對今明2年獲利共識將分別下修3～4％及5～7％，在明年營運恢復顯著成長前，股價將呈現區間波動。仍維持「優於大盤」、目標價650元不變。