路透社指出，20日，台積電公布上季淨利大減23.3%，是自2019年第2季以來，首次單季出現淨利下滑，主要原因可能是全球經濟陷入困境，從汽車到智慧手機等，各項產品晶片使用需求不佳之故。

Counterpoint Research表示，從台積電2023年第2季的獲利來看，似乎釋出不同的訊號。短期來說，營收與獲利減少令外界失望，但長遠來看，成長前景還是相當鼓舞人心。

同時，這家在全球各地都有辦公室的高科技調研單位認為，雖然目前總體經濟出現逆風，但5G以及高效能運算HPC等，未來主力趨勢的撐腰之下，台積電未來展望還是很強勁。

正在全球不同地方興建晶圓廠的台積電表示，由於專業施工人才不足，美國亞利桑那州的第一座廠，量產時間的生產將延至2025年。截至6月的3個月，台積電獲利為1,818億新台幣，約58.5億美元，還是超乎預期。產業分析師指出，台積電全年營收會修正，一點也不意外。

美系外資高盛表示，這次營收展望下修，可能是台積電最後一次下調，因為庫存調整周期可能會在2023年第4季結束，台積電在2024年應該會表現強勁。同時，美國廠會延後量產，相信也是在外界預期中。

其他外資分析師也對台積電抱持樂觀看法，主要是人工智慧AI需求很強勁需。目前，AI產品對台積電的營收貢獻度有6%左右。花旗認為，由於台積電在人工智慧晶片的製造領域中享有領先地位，預估2024年台積電的前景將十分穩固。