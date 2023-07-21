元山科技朝生活科技、車用及高速運算產品轉型，成果開始顯現，目前高速運算客戶涵蓋技嘉(2376)旗下的技鋼、英業達(2356)等大廠，出貨風扇及散熱模組等產品，近期技嘉及英業達等受惠於AI伺服器熱燒，AI伺服器訂單大增，元山科技亦順利搭上AI伺服器浪潮，為營運增添新動能。

目前高速運算相關產品佔元山營收比重約20%，其中伺服器相關產品約佔高速運算產品的一半，即佔整體營收約10%，元山看好AI伺服器相關產品出貨可望持續放量，佔營收比重將進一步攀升，對公司營收及毛利率將有顯著的貢獻。

除AI相關產品出貨放量，電競市場推出年度新機種帶動散熱風扇換新潮，且車用方面，元山已於今年初取得車用IC長期供應方案，供貨狀況逐步穩定；根據歐盟乘用車註冊量統計，截至今年5月已是連續第10個月增長，而中國新能源汽車稅減免政策也再延長至2027年，元山積極與車用晶片供應商調整方案，優化到庫與出貨流程，同時與汽車供應鏈各大廠合作開發新專案，公司營運可望再上揚。

受到淡季影響，元山科技第1季每股盈餘僅0.27元，不過隨著各項產品出貨趨於正常，元山科技第2季合併營收為9.64億元，季增13.22%，由於產品組合優化，法人預估，元山第2季獲利可望遠優於第1季。

展望下半年，元山表示，目前客戶訂單強勁，部分廠區已經滿載，下半年看起來算樂觀，單季營收有望挑戰新高，今年營收可望優於去年，明年也會比今年好。

此外，在ESG前端議題上，公司台灣廠區已完成碳排查認證；高雄仁武產業園區也計劃將於2025年正式落成啟用，規劃為營運總部、研發、車用及高階散熱風扇製造中心；未來看好車用與通風散熱領域中長期發展趨勢，元山長年耕耘散熱領域，持續往減振、減噪與智慧控制等技術方向深入研發，未來營運規模成長可期。