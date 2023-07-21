蔡英文總統21日前往國家運動訓練中心為我國參加2021成都世大運代表團授旗，並致贈20萬元加菜金，勉勵選手突破自我，創造佳績，並宣示政府以選手的需求為導向，逐步提升國訓中心環境，並推動設置國家運動科學中心，讓選手全力拚搏，沒有後顧之憂。

蔡總統細數我國運動選手在2019拿坡里世大運及2020東京奧運的優異表現，不僅深受國人的肯定，更讓台灣選手成為國際關注的焦點。總統表示，政府為選手最堅實的後盾，教育部體育署及國訓中心將繼續規劃辦理第4期興整建計畫，落實培訓環境升級作業，打造更優質的訓練設施和場地。

此外，為更進一步充實運動科學後勤支援，及推動運動科學研究及應用，以提升國家代表隊國際運動競爭力，已公布制定「國家運動科學中心設置條例」，並將於8月1日正式施行，期望建構更優質的運動支援及照護體系，培育更多運動場上的台灣之光。

總統除慰勉所有教練及選手在集訓期間所付出的辛勞與汗水，也逐一感謝代表團隊醫、物理治療師、運動防護員、運動科學研究人員及行政後援團隊的付出，並祝福代表團全體成員賽會期間順利圓滿，每位選手都能達到參賽的目標。

體育署表示，本屆世大運將在7月28日開幕，我國共計派出210名選手參加田徑、游泳、競技體操、韻律體操、羽球、桌球、網球、柔道、擊劍、射箭、跆拳道、籃球、排球、射擊、划船及武術等16種運動競賽，各代表隊將自7月23日起陸續出發，我國代表隊賽程於7月27日展開，由射箭隊率先登場，請全體國人一同為我國世大運參賽選手加油。