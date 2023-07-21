今年第3次參加明星賽的日籍球星大谷翔平，日前他在比賽中所使用的頭盔，被放上大聯盟官方拍賣網站，以9.8萬美元（約新台幣295.8萬）賣出，另外大谷翔平親簽球衣21日則以5.01萬美元（約新台幣151萬）成交，是唯一一位突破5位數的選手，由此可見大谷翔平的超高人氣。

大谷翔平上半季尾聲連續碰上指甲斷裂的情況，為了不影響例行賽，大谷翔平婉拒在明星賽投球，但仍以指定打擊身分先發登場，2個打席沒有敲安，獲得1保送，被三振1次，儘管打擊沒有太多表現，不過大谷翔平的明星賽球衣，儘管是非實戰，仍成為大聯盟拍賣網站上的熱門商品。

今年明星賽球衣設計上，胸前不再呈現各隊隊名及隊徽，多少提高了大谷翔平這件球衣的價值，因為他有可能將在今年球季結束後離開天使。拍賣第一天，大谷翔平的球衣就衝上了3千美元（約新台幣9萬），最終寫下5.01萬美元的誇張數字，排在第二的是小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），賣出價格為3590美元（約新台幣10.8萬），與大谷翔平相差14倍。

除此之外，大谷翔平明星賽使用的頭盔，早一步以9.8萬美元落槌，成為熱門話題。今年5月大聯盟同樣將經典賽球衣放上網站拍賣，大谷翔平的日本武士隊球衣，最後以12.6萬美元（約新台幣380萬）的驚人天價賣出。