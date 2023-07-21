宜蘭縣政府社會處在9月舉辦「縣長盃星光歌唱大賽」，今天（21日）廣邀縣民報名參加，歌唱賽依年齡分為6組，各組冠軍得主可獲得1萬8800元禮券，縣長林姿妙說，報名名額有限，歡迎鄉親報名參加。

縣府社會處表示，縣長盃星光歌唱大賽是從2019年開始舉辦，2021年因疫情停辦，至今已辦理4屆；今年報名時間是8月2日上午8時至4日下午5時，宜蘭縣社會處受理現場報名，限定戶籍在宜蘭縣的縣民報名。

初賽是9月9日至12日，決賽是9月16日至17日舉行，地點在宜蘭市佛光山蘭陽別院13樓大會堂。

賽制分為6組，共計460位名額，16至35歲青春洋溢組50人，36至50歲神采飛揚組50人，51至64歲活力四射組130人，65至74歲長青不老組130人，75歲以上智慧銀光組50人，領有身心障礙證明的勁勇無限組50人。冠軍得主可獲得獎盃1座及1萬8800元聯合勸募禮券。

林姿妙說，歌唱可以讓人心情愉快，也可以唱出喜怒哀樂，社會處用心辦理活動，縣府希望能讓宜蘭成為最幸福、快樂、健康的城市。社會處說，宜蘭音樂人謝文德創作《天清‧宜蘭》，透過音樂描寫宜蘭的地景與草根精神，明年歌唱賽將新增「天清‧宜蘭」組，屆時歡迎縣民同齊來歡唱。