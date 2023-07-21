斗六市一名60多歲婦人到農會欲匯款38萬元給兒子，行員關懷提問才懷疑兒子不久前才回家，也沒提起要投資太陽能板，當場打手機向兒子求證是否手機摔壞了、扁桃腺發炎，用市內電話打回家要錢？才知自己太相信假「兒子」上當。

婦人到農會欲匯款，行員認為是遭詐騙，一面關懷提問，一面通報警員攔阻，老婦人表示，前一天接到市內電話「兒子」來電，稱手機摔壞，換另一家電信公司號碼，要她用那組電話號碼的ID加Line帳號。

婦人說，市內電話「兒子」的聲音聽起來不太像，她反問怎麼聲音怪怪，對方說「扁桃腺發炎」，她要他回家看醫生，兒子也回答好，「兒子」繼續說要自己投資太陽能板，需向她借38萬元，所以她加了「兒子」的ID要匯款。

可能老天有眼，婦人加了詐騙集團分子的ID，用Line通話，她同時也用手機號碼回撥，才赫然發現接手機不是同一人，對方說自己姓陳，告知老婦人打錯了，雖讓她心中有點懷疑，不過她還是相信兒子需要38萬元。

老婦人到農會匯款被關懷提問，立刻吐露心中的懷疑，並且當場打了兒子原本的手機號碼，才知道兒子手機沒摔壞、號碼沒換、沒打市內電話、沒向老母借38萬元。

長平派出所警員張哲鳴趕往農會，徵求老婦人同意封鎖詐騙分子的ID，她欣然同意，且很高興沒匯款出去。